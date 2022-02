USA tarbijahinnaindeks tõusis jaanuaris 7,5 protsenti

USA tarbijahinnad tõusid jaanuaris aastases võrdluses 7,5 protsenti, mis on viimase 40 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja.

Hinnatõusu veavad autode, mööbli ja kodutehnika kallinemine. Seda soodustab pandeemiast tingitud nõudluse ja pakkumise tasakaalustamatus. Hulk majandusteadlasi eeldab, et see dünaamika kaob, kui firmad kohanevad ja nõudlus väheneb. Siiski pole veel selge, millal tarnehäired leevenevad, teatas The Wall Street Journal.

Tõusevad ka toiduhinnad, märkimisväärselt tõusis liha hind. Toornafta hiljutine hinnatõus ähvardab hoida kõrgel ka autokütuse hinnad. Tõusevad ka üürihinnad.

Kohalik ameeriklane Allison Reyes vahetas jaanuaris elukohta ja ütles, et üüripindade hinnad olid 30 protsendi võrra kallimad kui paar kuud tagasi.

"Olin šokeeritud. Vaatasin täpselt samu kortereid, mida olin vaadanud vaid paar kuud tagasi. Nende hinnad olid tõusnud 2400 dollarilt kuus 3000 dollarini. Pidin võtma väiksema korteri," ütles Reyes.

Majandusteadlased eeldavad, et igakuiselt tõusis tarbijahinnaindeks eelmisel kuul 0,4 protsendi võrra. Detsembris oli see 0,6 protsenti. Inflatsiooni igakuine aeglustumine võib olla varane märk, et hinnasurve hakkab leevenema.

USA majandus kasvas eelmisel aastal 5,5 protsendi võrra. See oli kiireim tempo alates 1984. aastast. Viimase kolme kuu jooksul loodi riigis 1,6 miljonit töökohta. Aastane palgakasv oli detsembris 4,5 protsenti, kiireim tempo alates 2002. aastast.