Briti välisminister käis visiidil Moskvas

Lavrovi sõnul on Venemaa ja Suurbritannia vahelised suhted viimaste aastate madalaimas seisus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Venemaa välisministri hinnangul ei ole brittidel ka siirast soovi seda olukorda muuta.

"Ideologiseeritud lähenemised, ultimaatumid, ähvardused ja loengud ei vii kusagile. Kahjuks on paljud meie lääne kolleegid kinnistunud just sellisesse vormi oma avalikus tegevuses. Ma ei saa seda diplomaatiaks nimetada," ütles Lavrov.

Elizabeth Truss märkis, et reaalsus on see, et üle 100 000 Vene sõjaväelase on kogunenud Ukraina piirile ning on katseid õõnestada Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

"Põhimõtteliselt, sõda Ukrainas oleks katastroof nii Venemaa kui ka Ukraina rahvale ning Euroopa julgeolekule. Ja üheskoos on NATO selgeks teinud, et igasugusel sissetungil Ukrainasse on massiivsed tagajärjed ja kallis hind. On olemas alternatiiv, diplomaatia, mis väldiks konflikte ja verevalamist. Ja nagu te ütlete, võimaldaks see meil luua sidemeid," sõnas Truss.