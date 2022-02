Soome politsei teatas julgeolekuohust politseimajadele

Politsei saatis välja lühikese pressiteate, mille kohaselt on tegemist julgeolekuohuga, aga üksikasjadest ei saa rääkida, kuna politsei valmisolekut puudutav teave on salajane.



Soome ringhäälingu Yle teatel on nii Pasilas kui ka Tamperes nähtud politseijaoskonna juures soomusautot ja ustel seisavad valvurid. Kõik Soome politseinikud on saanud korralduse olla valvsad.

Üks Yle-ga rääkinud politseinik ütles, et kõrvalisi isikuid praegu politseijaoskondadesse ei lasta.

Ajalehe Turun Sanomat andmetel on valmisoleku tugevdamine seotud organiseeritud kuritegevusega.