Põlva elanikud on juba paarkümmend aastat kõnnitee hooldamisest vabastatud

Põlvas on eramuomanikud juba paarkümmend aastat vabastatud maja ees oleva kõnnitee talvisest hooldamisest, sest lumelükkamist ja libedusetõrjet korraldab kohalik omavalitsus. Kuigi lumiste talvedega on vallal kulud suuremad, ei pea keegi otsarbekaks kõnniteede talihooldust eramajaomanike kätte anda.

Põlva linnas ja lähiümbruses on umbes 25 kilomeetrit kõnniteid, mida nii suvel kui ka talvel hooldab Põlva vald, kellel kulub talvekuudel kogu piirkonna teede hooldamisele umbes 100 000 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on täiesti mõistetav, et kui kellegi eramaja ette jääb kõnniteelõik ja seal eramajas elavadki kaks 80-aastast vanurit, siis neil füüsiliselt käib kindlasti üle jõu, kui nad peaksid avalikku kõnniteed puhastama või nad peaksid palkama kellegi teenusepakkuja, ka see oleks lisakulu," selgitas vallavanem Martti Rõigas.

Nagu enamuses väikelinnades on ka Põlvas paljud kõnniteed kitsad ja selleks, et oleks võimalik kõnniteedel liigelda, tuleb lumi tänavatelt ära vedada.

"Kindlasti on mõne kõnnitee ääres selliseid kitsaid kohti, kus on väga keeruline tehnikaga toimetada, eriti sellisel talvel, mis tänavu on, kui lund on nii palju ja lund ei ole kuhugi panna. Ja hiljem ei mahu ka meie traktorid sinna tee peale ära, selle vastu oleme võidelnud sellega, et viime lume linnast ära. Sel hooajal oleme suurusjärgus ära vedanud 6000 kantmeetrit, umbes 650 autokoormat lund," rääkis TREV-2 Grupi teemeister-projektijuht Hardi Kuimets.

"Meie oleme rahul sellega, mis meie ise peame tegema - lükkame puhtaks oma sissesõidutee ja nagu ma näen, on naabrid sama usinad. Me oleme rahul sellega, et omavalitsus põhitöö meie eest ära teeb, see tähendab, et hoiab tee enamuses puhta," rääkis Põlva elanik Ingrid.