Reedel suurt lörtsisadu ei tule

Saabuv öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada vähest lund või lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 10, öö hakul rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi.

Hommik tuleb muutliku pilvisusega, kuid Liivi lahe ümbruses sajab kohati lörtsi ja lund. Puhub mõõduka tugevusega läänekaare tuul 3 kuni 10 meetrit sekundis ja temperatuur jääb +1 ja -3 kraadi vahele.

Päeval sajab Lõuna-Eestis kohati vähest lund või lörtsi, kuid mujal on pilvisus muutlik ja ilm sajuta. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja õhtul see tugevneb rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.