Joe Biden soovitab ameeriklastel Ukrainast kohe lahkuda

Venemaa alustas neljapäeval suurt sõjalist õppust Valgevenega. Sellega seoses süüdistas Ukraina Venemaad merele ligipääsu blokeerimises. Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et Vene väed on täielikult blokeerinud Aasovi mere ja nii on Mustale merele pääsemine sisuliselt võimatu.

Biden ütles uudistekanalile NBC News, et USA kodanikud peaksid Ukrainast kohe lahkuma.

"Tegu on maailma ühe suurema sõjaväega. Olukord on täiesti teistsugune ja asjad võivad väga kiiresti hulluks minna," sõnas Ameerika president.

Küsimusele, millisel juhul saadab USA oma sõdurid oma kodanikke Ukrainast päästma, vastas Biden, et seda ei juhtu. "See on maailmasõda, kui ameeriklased ja venelased hakkavad teineteist tulistama."

Ka USA välisministeerium väljastas ametliku teate, milles ärgitas ameeriklasi Ukrainast lahkuma ja hoiatas, et Venemaa rünnaku korral ei saa USA aidata neil evakueeruda.

USA sõjaväe ja luure hinnangul võib Vene sõjavägi käivitada täismahus sissetungi Ukrainasse 48 tunni jooksul.

Samal ajal püüavad maailma liidrid lahendada pingeid diplomaatiaga. Neljapäeva õhtul teatasid Venemaa ja Ukraina, et nad ei jõudnud Prantsusmaa ja Saksamaa osalusel peetud kõnelustel läbimurdeni. Eesmärk oli lõpetada konflikt Ida-Ukrainas.