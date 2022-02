Keskmine liiklusõnnetuse kahju oli mullu 1960 eurot

Fondi statistika kohaselt juhtus möödunud aastal rekordiliselt palju liiklusõnnetusi. Mullu registreeriti 35 900 liikluskindlustuse juhtumit, neist 33 200 Eestis ning 2700 Eesti sõidukitega põhjustatud juhtumit välismaal.

LKF-i juhatuse liikme Andres Piirsalu hinnangul suurenes õnnetuste arv tihedama liikluse ja karmi talve tõttu. "Kui koroonakriisi alguses liiklussagedus vähenes, siis eelmisel aastal oli see taas võrreldav kriisi-eelse ajaga. Tänu majanduse elavnemisele kasvas autode arv liikluses. Lisaks tõi lumerohke talv kaasa rasked ilmaolud ja see kõik päädis liiklusõnnetuste arvu kasvuga," selgitas Piirsalu.

Detsembris registreeriti lausa 3890 õnnetust, mis on viimase 10 aasta rekord.

Möödunud aasta lõpus oli liikluskindlustusega sõidukeid Eestis 804 000. Võrreldes üle-eelmise aastaga suurenes nende arv 33 800 võrra.

2021. aastal oli keskmine liikluskindlustuse aastamakse 102 eurot, mis aastaga vähenes üheksa protsenti. Liikluskindlustuse kindlustusmakseid koguti summas 84,2 miljonit eurot, mida on viis protsenti vähem kui ülemöödunud aastal.

Liikluskindlustuse turu kasum oli 5,7 miljonit eurot.

"Liikluskindlustus muutus kahjumlikuks 2011. aasta lõpus. On tähelepanuväärne, et alles 2021. aasta lõpu seisuga on Eesti liikluskindlustuse turg üle 11-aastase perioodi summaarselt taaskord kasumis," kommenteeris Piirsalu.

Liikluskindlustus on sõidukijuhi kohustuslik vastutuskindlustus, mis hüvitab liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju kannatanule. LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.