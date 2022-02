Koaalad arvati ohustatud liikide hulka

Teadlased on ammu hoiatanud, et koaala võib välja surra, kui Austraalia valitsus ei võta koaalade ja nende elupaikade kaitseks kohe midagi ette.

Keskkonnaminister Sussan Ley ütles, et koaalad said ohustatud liigi staatuse New South Walesi ja Queenslandi osariigis ning Austraalia pealinna piirkonnas. Seni oli tegu ohualti liigiga.

Ley sõnul koostavad ametnikud praegu taastamiskava ja edaspidi arvestatakse maa-arendustaotluste hindamisel mõjuga koaaladele.

Austraalias on viimasel kolmel aastal vähenenud koaalade arvukus ligikaudu 30 protsenti, teatas eelmisel aastal Australian Koala Foundation. Kõige hullem on olukord New South Walesis, kus koaalade arv on vähenenud 41 protsenti. Osariigis tehtud uuringust ilmnes, et koaalad surevad seal välja 2050. aastaks, kui ei võeta kiiresti midagi ette.

2019–2020 aastate maastikupõlengutes hukkus või sai viga üle 60 000 koaala. Kuid nende elupaigad vähenesid juba enne tulekahjusid, tulenevalt põllumajanduse, linnastumise, kaevandamise ja metsaharimise mõjust.

Koaalad elavad peamiselt eukalüptimetsades Austraalia idaosariikides ja rannikualadel.