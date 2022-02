AÜE-sse evakueeritud afgaanid nõudsid USA-sse saatmist

Eelmisel aastal evakueeriti tuhanded afgaanid Araabia Ühendemiraatidesse seoses USA vägede lahkumisega Afganistanist ja Talibani võimuletulemisega. Lääneriikide heaks töötanud afgaanid kartsid oma elude pärast ja põgenesid kodumaalt.

USA liitlane AÜE nõustus põgenikke ajutiselt majutama, kuni nad paigutatakse mujale elama. Pool aastat hiljem on paljud põgenikud endiselt Ühendemiraatides suletud rangelt kontrollitud majutusasutustesse.

Meeleavaldused seal algasid kolmapäeval. Sotsiaalmeedias levinud videotes on näha mehi, naisi ja lapsi, kes soovivad, et Washington tuleks ja viiks nad nende teise koju.

Üks Reutersiga rääkinud protesteerijatest ütles, et meeleavalduse ajendas pidev infopuudus selle kohta, millal nad ükskord ümber paigutatakse. Üks meeleavaldajatest ütles, et nende majutusasutustes on vanglalikud tingimused ning kui afgaanid hakkasid protestima, võeti osa neist kinni.

Ühe meeleavaldaja sõnul külastas neid neljapäeval USA saatkonna esindaja, kes ütles, et praegu pole selget ajakava, millal kõik põgenikud saavad menetletud ning on vähetõenäoline, et nad kõik viiakse USA-sse.

Väidetavalt viibib Abu Dhabi kahes majutusasutuses 12 000 afgaani.

USA võtab eelisjärjekorras vastu neid, kel olid viisad või avaldused Ühendriikidesse minemiseks, kuid kahe allika teatel pole enamikul Abu Dhabis viibivatest põgenikest kumbagi.