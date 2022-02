Londoni politseijuht lahkub kriitika tõttu ametist

Dick ütles, et tal ei ole teist valikut, kui Londoni linnapea Sadiq Khan tegi talle selgeks, et ei usalda enam politseijuhti.

Eelmisel nädalal avaldas politsei järelevalveasutus IOPC uurimistulemused, millest selgus, et osa politseinike seas levib misogüünia, diskrimineerimine ja seksuaalne ahistamine. Raportis leiti, et Londoni politseinikud viskasid nalja vägistamise üle ja vahetasid solvavaid sõnumeid sotsiaalmeedias. Uurimise all olid peamiselt Charing Crossi jaoskonnas töötavad konstaablid.

IOPC hinnangul ei ole tegu üksikjuhtumitega ning asutus andis politseiteenistusele 15 soovitust olukorra parandamiseks.

Londoni politsei avaldas seepeale vabanduse.

Pärast raporti ilmsikstulekut ütles Dick BBC-le, et tal pole mingit kavatsust ametist lahkuda ja ta oli maruvihane sellepärast, mis IOPC uurimises ilmsiks tuli.

Khan aga teatas, et ta ei ole Dicki vastustega rahul ning politseijuht astub seetõttu ametist tagasi. Linnapea tänas komissari tema 40-aastase politseinikukarjääri eest. Khan lubas teha siseministriga tihedat koostööd, et leida uus komissar ja taastada usaldus Londoni politseiteenistuse vastu.

Enne eelmise nädala raportit oli Dick sattunud kriitika alla ka seoses Sarah Everardi mõrvajuhtumiga, kus tapjaks oli Londoni politseinik.

Probleemid kerkisid ka ühes teises raportis, kus tuvastati politseiametis leviv institutsionaalne korruptsioon, mis ilmnes seoses eradetektiiv Daniel Morgani lahendamata mõrvajuhtumiga. Raportist selgus, et politseiteenistus pidas mõrvajuurdlusest olulisemaks oma maine kaitsmist. Samuti oli Dick enne komissariks saamist vastutav operatsiooni eest, mille käigus tappis politsei Jean Charles de Menezese, keda peeti ekslikult enesetaputerroristiks.