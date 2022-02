EL investeerib Aafrikasse 150 miljardit eurot

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas neljapäeval, et Euroopa Liit (EL) investeerib Aafrikasse umbes 150 miljardit eurot. Brüssel investeerib Aafrikasse EL-i globaalvärava strateegia programmi raames.

Euroopa Komisjon avalikustas eelmisel aastal 300 miljardi euro suuruse globaalvärava strateegia transpordi-, digi- ja energiaühenduste loomiseks üle maailma. See on EL-i vastukäik Hiina investeeringutele kolmanda maailma riikidesse.

Von der Leyen on visiidil Aafrikas, et edendada seal EL-i globaalvärava investeerimisskeemi. Komisjoni juht avalikustas 150 miljardi euro suuruse investeeringu Senegalis.

"Täna on mul heal meel teatada üle 150 miljardi euro eraldamisest Aafrika-Euroopa programmile. See on esimene globaalvärava piirkondlik plaan pärast selle strateegia käivitamist," ütles von der Leyen.

Globaalvärava strateegia programmi rahastamine toimub EL-i fondide, liikmesriikide investeeringute ja Euroopa investeerimispankade kaasatud kapitali kombinatsioonina, teatas Deutsche Welle.

Neljapäeval kohtus von der Leyen ka Senegali presidendi Macky Salliga. Senegalist sai hiljuti Aafrika Liidu eesistujariik. Järgmisel nädalal toimub Brüsselis EL-i ja Aaftrika Liidu tippkohtumine.