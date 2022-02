Kallas: valitsus peaks vaidluste järel sündinud otsuseid koos kaitsma

Pärnus kogunenud Reformierakonna volikogu moodustas toimkonna, mis tegeleb ettevalmistusega riigikogu valimisteks. Inimesteni, kes erakonna nimekirjas kandideerida võiksid, jõutakse aasta lõpus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erakonna juht Kaja Kallas tõdes erakonna volikogul, et kahe valitsuspartei vaidlused ei peaks olema avalikud. See oli üks osa tema ettekandest poliitilise olukorra kohta.

Kallas ütles ka, et kui vaidluste järel on valitsuses otsused tehtud, siis peaks valitsus neid otsuseid kaitsma terves koosseisus.

"Meil on väga keeruline olukord, erinevad kriisid ja paraku ka palju ebapopulaarseid otsuseid. Seetõttu ma mõistan, et kõik tahavad justkui olla pigem opositsioonis kui kanda vastutust. Reformierakond on valitsemisvastutust valmis kandma ka rasketel aegadel," rääkis peaminister.

"Meil on endiselt tervisekriis käimas, meil on energiakriis ja lisaks julgeolekukriis - 30 aasta kõige keerulisem olukord. Ja julgeolekus oluline osa on ka sisejulgeolek. Ja ma tahaksin rõhutada seda, et igasugused verbaalsed ja füüsilised rünnakud kas politsei, kaitseväe või päästjate vastu, kes tagavad tegelikult sisejulgeolekut, on rünnak Eesti riigi alustalade vastu, on nende alustalade õõnestamine ja sellist asja ei tohi tolereerida," kõneles ta.