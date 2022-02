Aas ja Pentus-Rosimannus on praamipileti hinnatõusus eriarvamusel

Mitmeid suursaartega seotud inimesi häirib plaanitav mõneeurone piletihinna tõus Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaliinidel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi kohalikke hinnatõus ei puuduta, tuntakse muret turismi ja ettevõtluse üle. Lisaks on liine opereeriva TS Laevade iga-aastane kasum enam kui seitse miljonit eurot. Just kasumile viidates tegi ka rahandusminister ettepaneku hinnatõus ära jätta.

"Kuna tegu on ettevõttega, mis on kasumlik, siis see tähendab, et peaks olema võimalus ettevõttel endal hoida praegu piletihindu varasemal tasemel. Nii et ei ole sellist otsest vajadust ja majanduslikku põhjendust hindu tõsta. Nii et see on ettevõttes sisemiselt tegelikult lahendatav," selgitas Pentus-Rosimannus.

Börsil noteeritud Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad tulust moodustab piletimüük pisut üle kolmandiku. Ettevõttel on riigiga leping, mis määrab veoteenuse tasu ja kõik piletimüügist puudu jääva osa maksab riik ettevõttele kinni. Ehk sisuliselt kõik piletimüügist laekuvad summad kuuluvad riigile.

"Kõrgem piletihind ei too TS Laevadele ühtegi senti kasumit juurde. Meie ei ole siin osalised. Meil on kokkulepe juba tehtud riigiga viis aastat tagasi. Kusjuures see kokkulepe oli veel omal ajal selline, et meie pakkumine oli selle kümne aasta peale teisest konkurendist 100 miljonit odavam," rääkis TS Laevade juht Indrek Randveer.

Majandusminister ütles, et sõltumata rahandusministri arvamusest piletihinna kasv 1. märtsist tuleb. Ja tõusu arvelt on võimalik suvel rohkem lisareise teha.

"Rahandusministri algatust me kaalusime, aga leidsime, et me liigume oma teed edasi. Parvlaevede hindades muutused tulevad. Me teame, et sisendi hinnad on tõusnud, kütuse hinnad on tõusnud, aga teiselt poolt tahaks pakkuda ka paremat teenust ehk täiendavaid reise. Me oleme arvestanud umbes üle 1000 lisareisi rohkem kui oli möödunud aastal," rääkis Aas.