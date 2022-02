Laupäeval on veel päikest näha, pühapäeval on sadu oodata

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, saarte rannikul kohati kuni +1 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on nii selget taevast kui ka pilvelaamu, aga ilm tuleb sajuta. Edelatuul on sisemaal veel mõõdukas, saartel ja läänerannikul tugevneb 15 ja Soome lahe ääres kuni 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist saarte rannikul -6 kraadini mandri sisealadel.

Päev jätkub sajuta ja pilves selgmistega, kuid õhtul pilvisus tiheneb ja kohati sajab lund või lörtsi. Puhub edelatuul 6 kuni 12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Pühapäev on valdavalt pilves ja saju tõenäesus loodest kasvab. Uus nädal toob pilvi juurde ja mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Õhk läheb aina soojemaks ning pärast pühapäeva see alla nulli ei langegi.