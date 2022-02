Prantsusmaa piirangutevastane autoprotest on jõudnud Pariisi lähistele

Reede õhtul peatus meeleavaldajate autokolonn paarisaja kilomeetri kaugusel Pariisist.

Prantsuse politsei on väljas suurendatud jõududega ja linna viivatele teedele on moodustatud politsei kontrollpunktid.

Pariisi võimud on teatanud, et nad ei luba linnas sõidukite protestiaktsiooni. Keelu rikkujaid ootavad suured trahvid.

President Emmanuel Macron on üles kutsunud vaoshoitusele. Peaminister Jean Castex oli otsekohesem ja ütles, et kodanikel on õigus protestida, aga mitte linna blokeerida.

Prantsuse meeleavaldajad on saanud innustust Kanada veokijuhtide protestist. Autode kolonnid on liikumas linnadest üle Prantsusmaa Pariisi protestima. Protestiliikumise esindaja ütles BBC-le, et paljud inimesed saabuvad oma autodega ning kavatsevad jääda Pariisi äärelinna, et politseid vältida.

Prantsusmaa meeleavaldajad on vastu koroonapassi küsimisele restoranidesse, baaridesse ja avalikesse ruumidesse sisenemisel.

Autoprotest on meelitanud liituma lisaks ka inimesi, kes on vihased hindade kasvu pärast.