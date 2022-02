Elektri hind langeb pühapäeval 73 protsenti 24 eurole

Elektri hind püsib pea kogu pühapäeva jooksul alla 20 euro megavatt-tunni kohta, välja arvatud hommikul vahemikus 7 kuni 8, mil see on pisut üle 23 euro, ning õhtul kell 17 kuni 21, mil hind on 60 ja pea 100 euro vahel.

Kõige kõrgem - 99,78 eurot megavatt-tunni kohta - on elektri hind õhtul kell 18 kuni 19.

Madalaim on elektri hind hommikul kell 8 kuni 9, siis see on 10,24 eurot megavatt-tunni kohta.

Soome keskmine elektrihind on pühapäeval 17,49 eurot megavatt-tunni kohta. Läti ja Leedu on Eestiga samal tasemel.