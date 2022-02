Portugal ja Hispaania vaevlevad talvise põua käes

Portugali keskosas tõi pikk põud päevavalgele Vilari küla varemed, mis jäid veel alla 70 aasta eest, kui ehitati veehoidla, edastas AFP. Riigi 55 veehoidlast vaid 24 on vett täis, viies on seda aga alla 20 protsenti, näitavad Euroopa Liidu kaugseireteenistuse Copernicus andmed.

Eriti rängalt on põuda tunda riigi lõunatipus Algarves, mis on üks Euroopa populaarsemaid turismipiirkondi.

Portugali meteoroloogiateenistuse kliimateadlase Ricardo Deusi sõnul on praegune põud erakordne oma intensiivsuse ja kestvuse poolest.

Hispaanias on veevarudest alles vaid 45 protsenti. Kõige hullem on olukord Andaluusias ja Kataloonias. Juba 2021. aasta lõpus alanud kuivaperiood rikub viljasaaki, mistõttu on farmeritel raskusi loomade toitmisega. Samuti häirib see hüdroenergiatootmist.

Lähinädalatel ei ole kummaski riigis leevendust loota, sest prognooside põhjal jääb sademeid hooaja keskmisest tunduvalt vähemaks.