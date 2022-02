Tuhanded ukrainlased tulid ühtsuse näitamiseks Kiievi tänavatele

Kiievi tänavatel marssis laupäeval mitu tuhat ukrainlast, et demonstreerida oma ühtsust kasvava Vene-ohu vastu. Ukraina riigipea kutsus inimesi mitte paanikasse minema, edastas Reuters.

Kiievi kesklinna koondunud ukrainlased skandeerisid "Au Ukrainale!", kandsid riigilippe ning loosungeid kirjaga "Ukraina ei anna alla" ja "Surm sissetungijatele".

Riigi lõunaosas politseiõppusi väisanud Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Venemaa rünnak võib aset leida igal ajal, kuid tõrjus väiteid ähvardavast laiaulatuslikust sõjast.

"Meie vaenlaste parim sõber on paanika meie riigis. Ja kõik need väited õhutavad paanikat ega aita meid," ütles Zelenski.

Venemaa on koondanud oma piirile Ukrainaga üle 100 000 sõjaväelase ning peab piirkonnas ulatuslikke sõjaväeõppusi. USA teatas reedel, et Venemaa sissetung Ukrainasse võib toimuda iga hetk. Venemaa on selliseid kavatsusi eitanud.

Laupäevaks on kavandatud USA presidendi Joe Bideni telefonikõne Venemaa riigipea Vladimir Putiniga.