USA meedia: Venemaal on täielikuks invasiooniks koos 80 protsenti vägedest

USA valitsusametnike kinnitusel võib Venemaa lähipäevadel Ukrainasse sisse tungida. USA meedia andmetel on Venemaal täielikuks invasiooniks olemas 80 protsenti vajalikest vägedest ja terve hulk on veel Ukraina poole teel.

Video- ja satelliidipiltide järgi on Ukraina piiri äärde koondunud veel rohkem Venemaa sõjaväelasi. Lisaks alustasid nad õppuseid Valgevenes ja Mustal merel.

"Ma ei taha jagada luureinfot, aga kui vaadata vägede paigutust nii Valgevenes kui ka Venemaal, siis on selge, et venelased on võimelised alustama suuremahulise sõjategevusega Ukrainas lähipäevadel," ütles Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

USA välisminister Antony Blinken lisas: "Me vähendame oma saatkonnatöötajate arvu. Me jätkame selle protsessiga ja oleme ka olnud väga selged, et kõik ameeriklased, kes on Ukrainas, peaksid kohe lahkuma."

Välisministeeriumi hinnangul elab Ukrainas umbes 6000 ameeriklast. Nende seas on California osariigist pärit Brian Best.

"Ma jään siia, sest see on mu kodu, aga kui Venemaa okupeerib Ukraina, siis on aeg lahkuda," ütles Best.

"President ei sea meie vormis mehi ja naisi ohtu ega saada neid sõjapiirkonda inimesi päästma, kes oleksid saanud praegu lahkuda, aga otsustasid seda mitte teha," rõhutas Sullivan.

USA kavatseb lähipäevadel saata Poola veel 3000 sõjaväelast. Möödunud nädalal teatati, et sinna läheb 1700 ja Rumeeniasse 1000 ameeriklast. Lisaks on 8500 sõjaväelast kõrgendatud valmisolekus. Valge Maja on rõhutanud, et mitte mingil juhul ei viida USA vägesid Ukrainasse.

"See on järgmine maailmasõda, kui ameeriklased ja venelased hakkavad teineteise pihta tulistama," sõnas USA president Joe Biden.

Biden ja Venemaa president Vladimir Putin peavad laupäeval telefonikõne. Valge Maja ametnike väitel soovis Putin rääkida esmaspäeval, kuid nõustus ameeriklaste pakkumisega.