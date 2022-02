Lähipäevad toovad saju ja plusskraadid

Lähipäevadel on ilm Eestis sageli sajune ja väga tuuline. Miinuskraade on vaid öösel ja hommikul, päeval valitsevad plussid.

Pühapäevaseks ilmakujundajaks on Norra merelt kirdesse Skandinaavia kohale liikuv aktiivne madalrõhkkond. Eesti jääb pöörise lõunapoolsesse serva, mida mööda saabub läänest nii niisket kui soojemat õhku. Öise saju järel on pool päeva suuremast sajust paus, pärastlõunal saabub merelt uus ports niiskust. Mandri- Eesti lõunaosa kohale jõuab aga sadu vähem nii öösel kui päeval.

Eelolev öö on Eestis enamasti pilves. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, rannikul ka vihma. Sajupilvi on rohkem Põhja-Eestis. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14, saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -2st..+2°C-ni.

Hommikul on üksikuid selgimisi. Eesti põhjaosas sajab kohati lund ja lörtsi. Libedaid teid on aga mitmel pool. Edelatuule iilid ulatuvad sisemaal 12-14, rannikul 17-20 m/s. Õhutemperatuur on -2 kraadist Kagu-Eestis +2 kraadini saartel.

Päeval saabub merelt uusi sajupilvi nii lume, lörtsi kui vihmana. Samas mandri kaguosa võib jääda sajust üldse puutumata. Tuul puhub edelast ja lõunast 7-13, puhanguti 15-17, saartel ja rannikul kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on -1st..+3°C-ni.

Esmaspäeval liiguvad vihma- ja sekka lörtsipilved peamiselt üle Põhja-Eesti, teisipäeval-kolmapäeval on sajupilvi ka mitmel pool sisemaal, neljapäeval peaks Eestisse jõudma tihedam sajuala. Siis võib Ida-Eestis jälle lumesadu näha. Nädala lõpu poole võib ka külmemaks minna.

Praegu on õhumass Eesti kohal soojenemas ning võib-olla süveneb ka kevadetunne. Aga teepinnad püsivad talviselt jäised, mistõttu tuleb liiklejatel sellega arvestada ja ettevaatlik olla.