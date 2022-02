Meedia: USA-l on info detailsetest Ukraina ründamise plaanidest

Saksa ajakirja Spiegel andmetel on Ameerika Ühendriikide keskluure agentuur (CIA) ja kaitseministeerium (Pentagon) saanud enda valdusesse info Ukraina ründamiseks koostatud detailsetest plaanidest.

Rünnakuplaan on kavandatud algava nädala kolmapäevaks, vahendas The Times.

CIA ja Pentagon edastasid informatsiooni USA valitsusele ja neid arutati NATO liitlastega peetud briifingutel.

Üks Euroopa diplomaatiline allikas ütles, et ameeriklased jagasid mitmete välisametnikega teavet, et esmaspäeval või teisipäeval võib Donbassis toimuda provokatsioon sissetungi põhjendamiseks ning rünnak peaks järgnema kolmapäeval.

Allikas viitas ka meedias ilmunud teadetele, et venelased olid reede õhtul alustanud oma diplomaatide väljaviimist Ukrainast.

Kreml on mitmel korral eitanud, et kavatseb Ukrainasse tungida. Venemaa välisministeerium süüdistas laupäeval lääne meediat valitsuste juhitavas Moskva-vastases laimukampaanias, mille eesmärk on "diskrediteerida Venemaa õiglasi julgeolekugarantiide nõudmisi ning õigustada Lääne geopoliitilisi püüdlusi ja Ukraina territooriumi militariseerimist".

Spiegeli kinnitusel ei saa öelda, millistele konkreetsetele andmetele USA oma hinnangus toetub, küll aga öeldi väljaandele, et see detailne info tuli mitmest allikast.

Veebruari keskpaika on seni peetud tõenäoliseks Venemaa rünnaku toimumise hetkeks, samas ei saa kindlalt väita, kas rünnak ikkagi toimub. Mitmed analüütikud ja välispoliitika eksperdid peavad võimalikuks, et USA levitab nii aktiivselt infot võimalikust peatsest Venemaa rünnakust teadlikult, eesmärgiga torpedeerida Venemaa rünnakuplaane.