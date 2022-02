Eestis levib eriti mürgine uimasti

Politsei- ja piirivalveameti andmetel jõuab fentanüülilaadsete uimastite hulka kuuluv aine Eestisse Läti kaudu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ainet tarvitatakse süstimise teel ja see on fentanüülist isegi mürgisem. Eestis on kõnealune uimasti süstivate sõltlaste seas üsna levinud, kuid suurem on probleem Põhja- ja Ida-Eestis.

"Fentanüülilaadsed ained on ülimalt mürgised ja nende doseerimine on, ütleme niimoodi, apteekri täpsusega tegevus ja väga lihtne on seal eksida tarvitajate puhul. Nende tarvitamise viis on süstimine, mis juba iseenesest on väga ohtlik," sõnas Põhja prefektuuri narkotalituse juht Rait Pikaro.

Pikaro sõnul lisab ohtu ka narkootikuni tarvitamine koos teiste ainetega. "Koostarvitamise puhul tervise tagajärjed on täiesti ootamatud ja ettenägematud. Kui ei ole abi ka koheselt võtta, siis on üledoosisurm täiesti võimalik tulemus," ütles ta.

Eelmisel aastal suri üledoosi tõttu kokku ligi 40 inimest, nendest vähemalt 10 fentanüülide ja isotonitaseeni tõttu.