Ameeriklased on mitu nädalat valmistunud valentinipäevaks

Eestis peetakse esmaspäeval sõbrapäeva, mis on USA-s tuntud valentinipäeva nime all. Ameeriklased on tavaliselt suurejoonelised tähistajad, kes hakkavad ettevalmistusi tegema juba mitu nädalat varem.

Lähedastele helluse ja armastuse pakkumine on aga viimastel aastatel muutunud keerulisemaks.

Suhteeksperdi Joey Garcia sõnul on koroonaviiruse valguses saanud uueks trendiks kohtingueelsed kiirtestid ja nakatumishirmus valitakse partnereid kolleegide ja korterikaaslaste seast.

"Üks vana laul ütleb: "Armasta seda, kellega oled". Ma arvan, et see praegu juhtubki. Selles ei ole midagi halba. Tuleb ainult olla kindel, et suhtesse ei minda sellepärast, et see tundub viimane võimalus ja kedagi muud ei ole," ütles Garcia.

Tihti annab pandeemia endast märku veidrates kohtades. Valentinipäevaks New Yorki Times Square'ile püstitatud ajutine kunstiteos "Õitsemine" on näiteks inspireeritud karantiiniajast.

"Me mõtlesime palju, et mida armastus viimase kahe aasta jooksul tähendas ja kuidas suutsime end kokku võtta, sest kõik mängisid olulist rolli. Näiteks võttes kellegagi – pereliikme või sõbraga – ühendust," ütles kunstnik Jieun Yang.

USA-sse müüki saadetud lillekimp jõudis Columbiast kohale üheksa tunniga, mille järel otsivad USA tolliametnikud õite ja lehtede vahelt kahjureid. Töö peab olema kiire, sest lilled on mõeldud valentinipäeva müügiks.

"Nendel kahjuritel ei ole siin looduslikke röövloomi. Nad võivad kiiresti levida ja tekitada USA farmeritele ja põllumeestele palju kahju," rääkis USA Tolli- ja Piirivalveameti põllumajandusspetsialist Timothy Morris.

Morrise sõnul saabub tavaliselt lillede hulgimüüjatele kaks kuni kolm veost nädalas. Valentinipäeva eel tuleb saadetisi iga päev, aga ka see ei ole piisav.

"Eile jõudis meile üle 200 tootekasti. Mõnikord kahekordistame tellimusi. Teinekord lisame tooteid või kui midagi läheb valesti, siis tühistame," kirjeldas Vogue'i lillepoe juhataja Steve Papoulakos.

"Lillede tarnimine on olnud keeruline alates koroonaviiruse leviku algusest. Nii Lõuna-Ameerika kui ka Euroopa kasvatajatel on olnud keeruline transporti leida," sõnas Engwalli lillepoe omanik Betty Eklund.

See tähendab, et tänavu on kallima roosid veelgi kallimad. "Kahjuks on hinnad tõusnud 30-50 protsenti," sõnas Prevatte'i lillepoe omanik Jessica Simcox.

Samas ei pea valentinipäevaks ainult lilli ostma. Öeldakse ikka, et armastus käib kõhu kaudu ja maiustusepoe The Cocoa Mill töötajad üritavad kibekiirelt kõiki tundeid šokolaadi valada.

"See on meie suur tantsupidu. See on nagu jõulud ühel päeval, nii et valentinipäev on üsna hullumeelne," ütles poe töötaja Sarah Mayo.

Mayo sõnul on ka neil olnud probleeme kauba kättesaamisega. Jõulude ajal jäi puudu kakaoubadest, mistõttu ei jõutud piisavalt šokolaadi valmistada ja letid olid tühjad.

"Kohe pärast jõule hakkasime uurima ja töötama selle nimel, et kindlustada valentinipäevaks piisavalt tarneid. Seega, meil on praegu piisavalt kaupa mõlema poe jaoks. Sellega on kõik hästi," ütles Mayo.

Rohkem raha tuleb kulutada ka ehete, õhtusöökide ja kinopiletite peale. Kuigi see võib panna südame põksuma täiesti valel põhjusel, siis ei kavatse ameeriklased eelarvet kärpida. USA jaemüügi föderatsiooni hinnangul võidakse keskmiselt välja käia 175 dollarit.

"Kulutused võivad kokku ulatuda 24 miljardi dollarini, mis oleks meie küsitluse ajaloos teisel kohal," rääkis USA Jaemüügi Föderatsiooni ametnik Katherine Cullen.

Culleni sõnul plaanib kolmandik ameeriklastest kallima valentinipäeva puhul välja viia.