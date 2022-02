Valitsus kogunes arutama julgeolekuolukorda

Peaminister Kaja Kallas kutsus valitsuse liikmed esmaspäeval kell kaheksa algavale kabinetinõupidamisele, et arutada julgeolekuolukorda. Valitsuse liikmed saavad ülevaate viimastest arengutest ja kõne all on Eesti valmisolek olukorraks, kui Venemaa ründab sõjaliselt Ukrainat, teatas valitsuse pressiteenistus.