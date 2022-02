Sule: haiglaravi pikkus on lühenenud laste nakatumise tõttu

Sule sõnul jõudis nädalavahetusel koroonaviirusega haiglatesse palju inimesi ning esmaspäeva hommikuse seisuga oli haiglaravil 525 koroonaviirusega nakatunud inimest. Neist intensiivravil on 25 patsienti ja 14 juhitaval hingamisel.

"Patsiente on erinevaid. On need, kes saabuvad sümptomaatilise Covidi tõttu ravile, aga on neid, kellel on Covid kaasuvaks haiguseks. Viimase ööpäeva jooksul on neid umbes pooleks," ütles Sule. "Covid kaasuvana patsiente on hästi erinevate patoloogiatega. On nii psühhiaatrilisi haigeid kui ka palju Covid-positiivseid sünnitajaid."

Kui jaanuari keskel oli keskmine haige haiglas 13–14 päeva, siis eelmisel nädalal kuus päeva. Sule sõnul on statistiliselt läinud keskmine alla laste haiglaravivajaduse tõttu, kuid üldpildis haiglaravi pikkus ei erine.

"Mis viib raviperioodi lühemaks on see, et ravil on lapsed ja neid kevadise laine ajal praktiliselt ei olnud Covidi tõttu haiglates. Viimastel perioodidel on neid ikkagi olnud päris palju ja lapsed üldjuhul paranevad palju kiiremini. Kui on nooremad haiglaravi vajajad, siis haiguse kestus on lühem," ütles ta.

"Väga suuri muutusi, et haigus oleks kuidagi iseloomult väga erinev, seda ei ole. Me näeme, et haigestunute gruppe on lihtsalt juurde tulnud. Lapsed, palju sünnitajaid, neid on juurde tulnud," ütles Sule.

Sule märkis, et kui üldine haigestumise tipp on saabunud, siis haiglaravi vajadus jõuab järele nädal-kaks hiljem. "Loomulikult kõik loodame, et seda haiglaravi vajadust pole sellistes kõrgustes tarvis, aga ega kindlust ei ole. Haiglaravi vajajate hulga osas on palju ka juhusel kaasa rääkida, kui tekivad kolded haiglates, siis on haiglaravi vajajate number suurem ja nii edasi," sõnas ta.

Haiglate jaoks on suur mure meditsiinitöötajate nakatumine, praegu on haigeid sadades. "Kõige keerulisem väljakutse on hakkama saada inimestega. Kui meil inimesed langevad rivist välja, siis on oht, et teistele koormus kasvab ja see omakorda tekitab uuesti terviseriske. Püüame rakendada kõiki meetmeid nii palju kui vähegi võimalik haigestumise piiramiseks, aga peab arvestama, et töötajad saavad nakkuse väljastpoolt haiglat," ütles Sule.

Keeruline on prognoosida, kui palju inimesi nädala lõpuks haiglates on, kuid Sule hinnangul pole põhjust arvata, et haiglaravi vajadus hakkaks langema. "Väga loodan, et nädala alguses saame ka rohkem patsiente välja kirjutada, aga arvata on, et see number kasvab. Kas ta jõuab 600ni – loodame, et ei jõua, aga põhjust on arvata, et ta kasvab."