Prantsusmaa politseinikud lasid maha neid noaga rünnanud inimese

"Politsei tappis esmaspäeva hommikul Pariisi Gare du Nordi raudteejaamas neid noaga rünnanud inimese," ütles esmaspäeval Prantsusmaa transpordiminister Jean-Baptiste Djebbari

"Neid rünnanud inimene suri kohapeal. Kaks politseinikku said kergemaid vigastusi," lisas Djebbari.

Politseiallikas ütles Euronewsile, et ründajal oli kaasas 30-sentimeetrise teraga nuga. Noale oli kirjutatud politseivastane loosung.

Gare du Nord on Euroopa üks suurimaid raudteejaamu. See on koduks rahvusvahelistele rongiliinidele, mis ühendavad Prantsusmaa Suurbritannia ja Belgiaga.