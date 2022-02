Tuuleenergia viis pühapäeval Baltikumi elektrihinna 24 eurole

"Põhiline oli see, et tarbimine oli väike, nagu ikka nädalavahetusel, aga oli ka veebruari mõistes üsna soe. Nii Eestis kui Leedus toodeti palju tuuleenergiat, tuul oli tugev, sama mõju jõudis meile ka läbi EstLink kaablite. Ka Põhjamaades on hakanud hüdroreservuaaride tase tõusma ja samamoodi nii Soomes kui ka Rootsis toodeti palju tuuleenergiat," ütles Nord Pooli Baltikumi piirkonnajuht Ingrid Arus ERR-ile.

Arus märkis, et üks aspekt hinna languse juures on ka see, et taastus elektri import Venemaalt Lätti, mis oli jaanuari keskelt alates kolm nädalat nullis.

Lähiajal mõjutab elektri hinda kõige rohkem ilm. "Praegu on plusskraadid, aga kui peaks tulema uuesti sügav miinus, siis kindlasti tarbimine tõuseb ja jõuavad ka kallimad jaamad turule," ütles Arus.

"Hind oli pühapäeval madalal tasemel ka teistes hinnapiirkondades, sest ühendustes tekkis pudelikaelu vähe," ütles Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

Lutsu sõnul oli detsembri pakasega Eesti päevane tiputarbimine 1500MW, nädalavahetuste maksimumtarbimine on praeguste plusskraadidega 1000 kuni 1100 megavati ringis, sõnas Luts.

"Pühapäeval valitsesid ka ideaalilähedased tuuleolud. Süsteemioperaatori lehelt on näha, et ka Eestis küündis tuuleenergia tootmisvõimsus ligi 300 MW-ni. See on paremuselt teine näitaja terve viimase aasta jooksul," ütles Luts.

Elektri hinnad Nord Pooli elektribörsil 13. veebruaril. Autor/allikas: Nord Pool

Esmaspäeval hakkas elektri hind taas tõusma ning päeva keskmine oli Baltikumis 69,20 eurot megavatt-tunnist.

Teispäeval kujuneb päeva keskmiseks hinnaks kõigis Balti riikides 97 eurot megavatt-tunnist. Soomes on seejuures hind 74,54 euro juures.

Teisipäeval on hind kõige odavam öösel kella kolmest neljani, kui see on 47,70 eurot megavatt-tunni eest. Kõige kõrgem on hind 151,12 eurot õhtul kella kuue ja seitsme vahel.