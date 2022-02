Rahanduskomisjon lükkas krüptofirmade eelnõu 590 muudatusettepanekut tagasi

Riigikogu rahanduskomisjon lükkas Ruuben Kaalepi (EKRE) esitatud 590 muudatusettepanekut virtuaalvääringu eelnõule tagasi, kuna need polnud seotud eelnõu sisuga.

Rahanduskomisjoni esimehe Andrei Korobeiniku sõnul on huvigruppide esindajate, rahanduskomisjoni ja rahandusministeeriumi koostöös valminud 12 muudatusettepanekut.

"Lisaks on eelnõule esitanud kaks muudatusettepanekut Isamaa fraktsioon ja 594 muudatusettepanekut on esitanud riigikogu liige Ruuben Kaalep. Eelnimetatutest 590 on ühe ja sama riigilõivu seaduse sätte muudatused, milledel puudub sisuline puutumus eelnõuga," ütles Korobeinik.

Eelnõust jäetakse välja olulise osaluse omamise ja järelevalvetasu regulatsioon ja muudetakse ka seaduse jõustumise ja rakendamise tähtaegu. Ettepaneku kohaselt jõustub seadus 15. märtsil.

Virtuaalvääringu teenusepakkujad peavad oma tegevuse viima kooskõlla suuremas osas ja esitama dokumendid 15. juunile 2022. aastaks. Lisaks lükatakse edasi erakorralise omavahendite auditi aega 2023. aasta algusesse.

"Ülejäänud 590 muudatusettepanekut ei saanud komisjon arvestada, sest nendel polnud seost eelnõu sisuga," ütles Korobeinik.

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Koka sõnul jäeti eelnõust välja virtuaalvääringu teenuse pakkujatelt täiendava aruandluse nõudmist lisaks majandusaasta aruandele.

Märtsis tuleb Euroopa Nõukogu ekspertkomisjon hindama Eesti vastavust rahvusvahelistele standarditele ning praegu Eesti neile ei vasta.

Rahanduskomisjon saatis eelnõu teisele lugemisele 16. veebruaril.