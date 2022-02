Narva plaanib muuta logo ja tunnuslauset

Narva praegune tunnuslause "Hea energia linn" ja logo, mis on linna kodulehelt kiiresti leitav vaid venekeelsena, saavad tänavu 20-aastaseks. Selle ajaga on palju muutunud ja kunagine energeetikute kants vajaks uut brändi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me saame külalisi kustuda ikka ainult siis, kui me näitame adekvaatset Narva nägu, mis see Narva siis tegelikult on. Narva ei ole enam hirmutav, Narva on põnev, Narvaga ei seostu enam ainult põlevkivi ja elektrijaamad. Inimestele on vaja ühte ühist ideed, kuidas edasi liikuda," selgitas linnapea Katri Raik.

Linnavalitsuse ideekorjele laekus vähem kui nädalaga 150 ettepanekut. Linna tunnuslause kohta öeldakse, et Narva pole ammu enam hea energia, vaid kalli energia linn ja seda, et linna logol peaks olema ikkagi selgelt äratuntav Narva sümbol.

"Matrjoška ja Puškin on loomulikult toredad, kuid arvan, et linnus on äratuntavam Narva osa ja promenaad on koht, kus narvakad jalutavad," rääkis Narva elanik Aleksandr.

"Pääsukesed! Arvan, et see oleks ilus. Nad kuidagi seostuvad mul Narvaga," sõnas Sillamäe elanik Ariana.

Linnavalitsuse aruteludel otsitakse Narvale ühist nimetajat, et mida siis Narva endast tegelikult kujutab.

"Igal juhul on selge see, et Narva on naissoost. See tuleb kõigist senistest aruteludest välja, et Narva võib olla babuška, vanaema, aga Narva ei ole mitte mingil juhul deduška ehk vanaisa," ütles Raik.

Ideekorje kestab 23. veebruarini. Uue logo ja tunnuslause peaks Narva saama jaanipäevaks.