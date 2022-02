Teisipäeval liiguvad üle Eesti vihma- ja lörtsipilved

Teisipäeval on Eesti kohal soe õhumass ning vihma- ja lörtsipilvi on päeval enam Lääne-Eestis, õhtu poole jõuab niiskem õhk ka Ida-Eestisse.

Teisipäeva öö on pilves selgimistega, Lääne- ja Põhja-Eestis sajab veidi vihma ja lörtsi. Edela- ja lõunatuul ulatub 5 kuni 12, rannikul puhanguti 14, saartel kuni 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +3 kraadini, Kagu-Eestis on külma kuni 2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilves selgimistega. Lääne- ja Loode-Eestis sajab veidi vihma ja lörtsi. Edela- ja lõunatuul püsib puhanguline. Õhutemperatuur on -2 kraadist Kagu-Eestis +3 kraadini saartel.

Päeval pilvkate tiheneb. Vihma- ja lörtsi sajab Lääne- ja Loode-Eestis, õhtuks jõuab sadu ka Ida-Eestisse. Edela- ja lõunatuul ulatub 5 kuni 12, rannikul puhanguti 14, saartel kuni 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist Kagu-Eestis +4 kraadini saartel.

Kolmapäeva öösel üks sadu läheb, pärastlõunal levib saartelt üle maa kirde suunas järgmine sajuala vihma ja lörtsina. Tuul on tugev, õhutemperatuur plusspoolel.

Neljapäeva öösel peaks tihedam vihma- ja lörtsisadu levima üle mandri lõuna- ja idaosa, päeval pöördub õhuvool põhja ning Eestisse jõuab uus sadu peamiselt lörtsina, õhtu poole asendub juba lumega. Teeolud halvenevad kiiresti. Õhutemperatuur on 0 kraadi ringis.

Reede öö on tuisune, päeval jääb lumehooge harvemaks. Õhus on kerged miinuskraadid.

Laupäeva öösel püsivad õhus miinused, päeval liigub üle maa sadu, mis lisab Põhja-Eestisse lund, lõuna pool õhk soojeneb ning sajab lörtsi ja vihma.

Pühapäev tõotab tulla ka Lõuna-Eestis talvisem.