Algas tulude deklareerimine

Deklaratsioone on tavapäraselt täita saanud juba enne ametlikku tähtaega. Juba on esitatud 275 000 tuludeklaratsiooni, mille alusel kuulub tagastamisele 103 miljonit eurot ja juurde maksmisele 4,9 miljonit eurot tulumaksu.

"Kiiret ei ole, sest tuludeklaratsiooni on aega esitada 2. maini. Soovitame teenindusbüroosse esimestel päevadel mitte tulla, sest koroonaviiruse leviku tõttu lubatakse teenindussaali inimesi vastavalt teenindajate arvule. Palume võimalusel esitada deklaratsioon elektrooniliselt, sest paraku tuleb järjekorras oodata õues. Samuti tuleb arvestada, et teiste teenuste pakkumise, näiteks postipaki deklareerimisega võib minna esimestel nädalatel tavapärasest kauem," ütles maksuameti füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Annika Oja.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud maksuametile teada andmete põhjal. Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleks see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi: kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb need andmed endal sisestada.

Sellest aastast ei saa enam siseneda e-MTAsse pangalingi kaudu, mistõttu tuleb deklaratsiooni esitamiseks kasutada kas Smart-IDd, Mobiil-IDd või ID-kaarti. "Samuti tuleb internetipanga kaudu tuludeklaratsiooni esitades end e-MTAs uuesti autentida," lisas Oja.

"Enammakstud tulumaksu tagastamise kiirus ei sõltu otseselt deklaratsioonide esitamise järjekorrast. Me hakkame asuma enammakstud tulumaksu tagastama 25. veebruarist neile, kes esitasid oma tulude andmed elektroonselt ja 18. märtsist paberil deklaratsiooni esitajatele. Kui on tarvis tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 3. oktoober", rääkis Annika Oja

Tänavu on oodata ligikaudu 750 000 deklaratsiooni. Mullu tagastas MTA 196 miljonit eurot enammakstud tulumaksu, inimestel tuli juurde maksta 75 miljonit.