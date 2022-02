Raport: Myanmari sõjavägi on toime pannud sõjakuritegusid

Myanmari sõjavägi mõrvas tsiviilelanikke ja kasutas neid inimkilbina idapoolses Kareni osariigis, mis võib tähendada sõjakuritegu, ütles inimõiguste organisatsioon Fortify Rights teisipäeval avalikustatud raportis.

Dokuemnteeritud on rünnakud kirikute, kodude ja sisepõgenike laagrite vastu ajavahemikus 2021. aasta mai kuni 2022. aasta jaanuar. Rünnakutes hukkus vähemalt 61 tsiviilisikut.

Tunnistused on kogutud kolmekümne ühelt inimeselt, tõendusmaterjali hulgas on ka foto- ja videomaterjali. Materjal on olemas ka eelmise aasta 24. detsembrist, kui Hprusos tapeti vähemalt 40 inimest.

Raport sai valmis ASEAN-i välisministrite kohtumise eel. Eelmise aasta aprillis andis Myanmari sõjavägi lubaduse, et lõpetab vägivalla kasutamise tsiviilelanikkonna vastu.

Inimõiguslased kutsuvad ASEAN-i toetama globaalset relvaembargot.

"Myanmari hunta tapab inimesi relvadega, mis on ostetud üleilmselt turult. See peab lõppema," ütles Fortify Rightsi regionaaldirektor Ismail Wolff. "Selget ja konkreetset tegevust on vaja, et sundida hunta ümber mõtlema rünnakuid tsiviilelanike vastu. ÜRO julgeolekunõukogu peab kiiresti kehtestama relvaembargo ning ASEAN-i jaoks oleks strateegiline ja mõtekas seda toetada," lisas ta.

Myanmari kindralid on kasutanud jõudu, et suruda maha avalik vastuseis võimule, mis tähendab protestid laialiajamist, relvarühmituste ja etniliste vähemuste ründamist, vahendab uudisteagentuur alJazeera.