Texas kaebas Facebooki näotuvastustehnoloogia kasutamise pärast kohtusse

Texases osariigi peaprokuröri Ken Paxtoni esitatud kaebus süüdistab Facebooki miljonite biomeetriliste andmete kogumises, mis koguti platvormile postitatud fotodest ja videotest. Texas väidab, et seda tehti ilma inimeste nõusolekuta ja selle käigus rikuti osariigi privaatsusseadusi, vahendas Financial Times.

"Facebook kogus salaja inimeste isiklikku teavet, nende fotosid ja videoid, selle eesmärk oli kasumi teenimine. Kui tavalised Texase inimesed kasutasid Facebooki, et jagada fotosid oma lähedastega, siis nüüd teame, et Facebook on viimase kümnendi jooksul jultunult eiranud Texase seadusi," ütles Paxton.

Facebook teatas, et Texase nõuded on alusetud. Eelmise aasta novembris teatas firma, et sulgeb oma näotuvastussüsteemi ja kustutab miljardilt kasutajalt kogutud andmed. See peatas platvormil funktsioonid, mis võimaldas kasutajaid automaatselt teavitada, kui nad ilmusid teiste kasutajate postitatud fotodel või videotel.

USA reguleerivad asutused kontrollivad üha rohkem Facebooki tegevust. Eelmisel aastal maksis Facebook 650 miljonit dollarit trahvi, et lahendada Illinoisi osariigis esitatud hagi. Selles väideti, et Facebook rikkus osariigi biomeetrilisi privaatsusseadusi, kus koguti ilma kasutajate loata nende andmeid.

Facebook teatas oktoobris, et firma uueks nimeks saab Meta, mis viitab metaversumile. Näotuvastustehnoloogia on metaversumi arendamisel määrava tähtsusega. Metaversumi eesmärk on luua virtuaalne keskkond, kus tegutsevad inimeste fotorealistlikud avatarid.

Facebook on virtuaalreaalsuse loomiseks investeerinud juba kümneid miljardeid dollareid.