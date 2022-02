Suti ettepanek meelelahutuskohad kella üheni lahti hoida ei leidnud toetust

"Kuna haiglate koormus on jätkuvalt tõusutrendis, ei olnud täna võimalik seda otsust langetada ja otsustasime, et järgmisel teisipäeval vaatame, kuidas haiglate koormusega olukord on, kuidas viiruse dünaamikaga olukord on ja siis saab teha uued otsused," rääkis Sutt.

Haiglate esindajad ega terviseamet ei teinud ettepanekuid ka täiendavate piirangute kehtestamiseks. "Täna jäime täpselt samade piirangute juurde, mis kehtivad," sõnas Sutt.

Teisipäevane arutelu oli Suti sõnul sarnane eelmistega ning tema sõnul sooviks ka Reformierakond piirangud kaotada, kuid olukord haiglates seda veel ei võimalda.

"Me oleme alati kaalunud plusse ja miinuseid, mis erinevatel variantidel on. Reformierakonnana me ju soovime hoida ühiskonda võimalikult avatuna ja piiranguid nii vähe kui võimalik. Praegu nakatunute arv haiglates kasvab ja selles olukorras ei saanud muudatusi piirangutes teha," ütles Sutt.

Sutt tõi kellaajaliste piirangute kaotamise valitsuskabineti lauale juba möödunud teisipäeval, kuid ka toona ei leidnud ettepanek toetust.