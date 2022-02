Times: Macron kaalub Lagarde'i määramist järgmiseks Prantsuse peaministriks

Ajalehe The Times teatel kaalub Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et nimetab riigi järgmiseks peaministriks Euroopa Keskpanga (ECB) praeguse juhi Christine Lagarde'i.

Lagarde töötas rohkem kui kümme aastat tagasi Nicolas Sarkozy valitsuses rahandusministrina.

Macron korraldas eelmisel nädalal Elysee palees tseremoonia, kus ta andis Lagarde'ile üle riikliku teenetemärgi. Sarkozy ärgitas hiljuti Macroni kaaluma, et ta värbaks tagasivalimise korral Lagarde'i oma valitsust juhtima.

Lagarde'i ametiaeg Euroopa Keskpanga juhina saab läbi alles viie aasta pärast. Hiljuti väitis ta, et ei plaani Frankfurdist lahkuda. "Mul pole kombeks asju pooleli jätta. On teisi inimesi, kes on peaministri ametikohale palju sobivamad," väitis Lagarde.

Macroni nõunikud aga väidavad, et tõenäoliselt Lagarde ei keeldu pakkumisest saada Macroni valitsuse peaministriks, teatas The Times.

"Macron annab teada, et kavatseb Lagarde'i ametisse nimetada ainult siis, kui ta läheb teises voorus vastamisi Valerie Pecressega," ütles üks nõunik ajalehele The Times.

Kui Pecresse langeb välja esimeses voorus ja Macroni vastaseks saab Marine Le Pen või Eric Zemmour, siis kaalub Macron juba teist peaministrikandidaati.

Pecresse toetus on praegu umbes 15 protsenti. Le Peni toetus on samuti 15 protsenti. Küsitluste järgi võidab teises voorus Macron, kuid Pecresse kujutab talle seal kõige tõsisemat ohtu.

Prantsusmaa presidendivalimiste esimene voor toimub 10. aprillil. Teine voor 24. aprillil.