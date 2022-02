USA mereväe insener proovis müüa allveelaevade saladusi teisele riigile

Kuigi dokumentides ei nimetatud riiki, kuhu insener saladusi üritas müüa, siis viitavad need, et see riik on USA liitlane. Selle riigi põhikeel pole inglise keel, vahendas Deutsche Welle.

Prokuröride sõnul kuritarvitas 43-aastane Jonathan Toebbe oma juurdepääsu valitsuse salajasele teabele. Ta arreteeriti neli kuud tagasi ja tunnistas end föderaalkohtuniku ees süüdi.

Toebbe proovis 1. aprillil 2020. aastal võtta ühendust välisriigi valitsusega. Toebbe arvas ekslikult, et võttis ühendust välisriigi esindajaga. Toebbe müüs aasta jooksul tundlikku informatsiooni Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) salaagendile, kes esines teise riigi esindajana.

Justiitsministeeriumi teatel tegeles Toebbe Virginia-klassi tuumaallveelaevade reaktorite projekteerimisega 2012. aastast.

USA võimud süüdistavad Toebbe abistamises ka tema abikaasat. USA ametnike sõnul nurjasid abielupaari riigi vastase vandenõu FBI, justiitsministeeriumi ja mereväe omavaheline koostöö.