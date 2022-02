Omavalitsustel ei pruugi jää lõhkumiseks vajaliku tehnika jaoks raha jaguda

Hiljaks jäänud lumelükkamise tõttu on väiksematel teedel ja tänavatel sügavad jääroopad, mille lõhkumiseks on vajalik rasketehnika. Lumerohke talve tõttu ei pruugi omavalitsustel nende rentimiseks raha jaguda.

Kui Tallinna suuremad tänavad on juba puhtad, siis pealinna väiksematel tänavatel on sellised rööpad, et madala autoga sinna minna ei maksa. Jäärööpaid täis kõrvaltänavaid on kõikjal pealinnas ja need annavad selget tunnistust, et omal ajal on jäänud lumelükkamine hiljaks.

"Meil ühel hetkel on kinnisõidetud lumekatted ja kui ilm pöörab sulale, siis vajuvad need rööpad läbi, vahepeal sajab vihma peale ja tekivadki jäärööpad," rääkis Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

"Me juba eelmise nädala alguses andsime kõigile lepingupartneritele korralduse tuua välja rasketehnika, on need siis jäärullid, raudsahad, tappterad, raudkopad," lisas ta.

Sule sõnul on viimaste lumevaeste talvede tõttu lepingupartnerid jätnud n-ö raskerelvastuse soetamata, aga ilma selleta jääst jagu ei saa.

Ta kinnitas, et linnarahvas ise kangidega jääd raiuma ei pea, sest iga päev on teid puhastamas 50 masinat. Küll soovitab ta seni autojuhtidel lähtuda liiklusseadusest ja valida teeoludele vastav sõidukiirus.

Aga jäiste teedega ollakse hädas ka väljaspool pealinna.

"Kui on teehooldust kehvasti tehtud ja lund ei ole koristatud õigeaegselt, siis eks ta järjest kasvab ja lõpuks ongi krobeline jää," ütles Kadaka Teed juhatuse liige Reigo Proos.

Tema sõnul kulub jää purustamiseks omajagu aega, samas on greideri rent kallis. Tänavust lumerohket talve arvestades ei pruugi omavalitsustel selleks piisavalt raha olla.

"Põhilised vigastused tekivad ikkagi mootori põhjakatetele, auto alustele külgmistele katetele, hiljem, kevade poole, kui tullakse auto korralisse hooldusesse, siis on nähtavad ka muud vigastused ehk kõik asjad, mis liiguvad, ka kuluvad, näiteks šarniirid, puksid," selgitas Forss Tähesaju keskuse juht Raul Pappel.

Põhjakatete kadumist juhid Pappeli sõnul pahatihti ei märkagi ja nii jõutakse teenindusse alles siis, kui selle puudumise tõttu on tekkinud suurem viga.

"Soovitaksin vältida neid (rööpalisi) kohti, kuhu sõita või kui võimalus on, siis sõita rööpast väljas. Muidugi, siis on see oht, et auto kukub sinna rööpasse ja jääb kinni näiteks," andis Pappel soovitusi juhtidele.