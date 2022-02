Prints Andrew läks seksuaalse väärkohtlemise kohtuasjas kokkuleppele

Prints Andrew on jõudnud kohtuvälisele kokkuleppele Virginia Giuffre'iga, kes esitas Ameerika Ühendriikides printsi vastu tsiviilhagi, kus süüdistas teda seksuaalses väärkohtlemises, kirjutab Briti ajaleht The Guardian.

Virginia Giuffre süüdistas prints Andrew'd, et kuningliku perekonna liige kuritarvitas teda seksuaalselt, kui naine oli 17-aastane.

Kohtuvälisest kokkuleppest anti kohtule teada teisipäeval, kirjutab The Guardian.

Kohtule esitatud paberitest selgub, et prints Andrew on valmis tegema "märkimisväärse annetuse" heategevuseks, ja nõustunud, et Virginia Giuffre on "väärkohtlemise ohver". Ühtlasi tunnustas prints Andrew Giuffre'i vaprust.

The Guardiani hinnangul on tegemist märkimisväärse pöördega, sest Andrew oli varem lubanud võidelda kohtus, et oma nimi puhtaks pesta. Samuti on prints Andrew alati eitanud, et tal oli seksuaalsuhe toona 17-aastase Giuffre'ga.

Kohtuväline kokkulepe on tõenäoliselt leevenduseks kuningannale, kes väidetavalt on aidanud maksta oma poja õigusabikulusid. Samuti kartis kuninglik perekond, et kohtuasi varjutab kuninganna tänavused plaatinajuubeli pidustused.