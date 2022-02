Kolmapäev toob taas lörtsi- ja vihmasadu

Kolmapäeva öö hakul eemaldub lörtsi- ja vihmasadu Peipsi taha ning pärast keskööd on sajuhooge harva. Tekib aga udu. Puhub edelatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Hommikul on pilvises taevas ka selgeid laike. Suuremat sadu ei tule. Puhub mõõdukas edelatuul, vaid saartel vastu Läänemerd on pisut tugevam. Õhutemperatuur on -1 kraadist +2 kraadini.

Ennelõuna on vaid mõne üksiku vihmasabina või märgade lumehelvestega ning mõõduka lõunakaare tuulega. Pärastlõunaks koguneb pilvi lisaks. Saartele jõuab lörtsi- ja vihmasadu ning laieneb mandrile. Lõuna- ja kagutuul tugevneb lääne poolt alates 5 kuni 12, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +4 kraadi.

Neljapäeval lisandub lörtsi ja vihma. Tuul tõuseb jõuliseks. Temperatuur on plusspoolel.

Reedel ilm pisut jaheneb. Vihm ja lörts läheb üle lumeks.

Nädalavahetusel tuleb lörtsi ja lund lisaks. Ööd on miinuspoolel, päevad napilt plussis.