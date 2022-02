Saaremaal saab juba värsket vahtramahla koguda

Kui mandril on veel hanged ja roopas teed, siis Saaremaal juba vahtramahl jookseb. Kangruselja mõisas kogutakse värsket mahla juba tonnide kaupa.

Kangruseljal piisab ainult pumba sisselülitamisest, kui väljas kasvavatest puudest hakkabki mahla voolama.

"Me võtame täpselt nii palju mahla kui vaja on ja täpselt nii palju kui suudame toota päevas, nii palju võtame ka mahla," rääkis vahtramahla tootja Andres Peet.

Eelmise aasta katsepartiid näitavad, et õhuga mitte kokkupuutudes säilib vahtramahl naturaalselt pudelis vähemalt aasta aega.

Vahtramahla voolikuid on Kangruselja mõisas umbes kolm kilomeetrit. Süsteemiga on ühendatud 120 puud, kokku 350 tilaga.

"Vahtratel on erinev tootlikkus. Mõni annab 60 liitrit välja, mõni annab 40 liitrit välja. Aga kui me pumbaga imeme, siis saame natuke rohkem. Aga ma ei oska ka päris täpselt öelda, sest me alles teeme neid," selgitas Peet.

Vahtramahl sisaldab umbes kaks protsenti suhkrut ja hulgaliselt erinevaid organismile kasulikke aineid.