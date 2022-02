Holland kaotab veebruari lõpus kõik koroonapiirangud

Peamiselt levib Hollandis omikron.



"Riik avatakse uuesti," ütles tervishoiuminister Ernst Kuipers pressikonverentsil.

Kõik avalikud kohad, sealhulgas kinod, restoranid ja baarid, saavad esimest korda peaaegu kahe aasta jooksul täisvõimsusel normaalset tööd jätkata.

Näo katmine ja sotsiaalne distantseerumine jääb siiski nõutavaks ühistranspordis ja lennujaamades.



Valitsus soovitab endiselt hoiduda tervituseks käesurumisest ja palub inimestel end testida, kui neil ilmnevad gripilaadsed sümptomid. Kuipers ütles, et "koroona pole kuhugi kadunud, pidage seda meeles".



Umbes 86 protsenti täiskasvanud Hollandi elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud, mis on üks kõrgemaid näitajaid Euroopas. Kuipers pöördus vaktsineerimata inimeste poole üleskutsega lasta end kaitsepookida.



Holland on üks paljudest Euroopa riikidest, mis on pärast Taanit, Rootsit, Inglismaad ja Norrat otsustanud tühistada kõik pandeemiapiirangud.