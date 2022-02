Hondurase ekspresident vahistati süüdistatuna narkokaubanduses

Hernández juhtis Hondurast 2014. aastast käesoleva aasta jaanuarini. Teda süüdistatakse narkokaubanduses koos noorema venna Tony Hernándeziga, kes mõisteti eelmisel aastal USA-s eluks ajaks vangi.

Tony Hernándezi kohtuprotsessi ajal väitsid prokurörid, et kurikuulus Mehhiko narkoparun Joaquín "El Chapo" Guzmán oli Tony Hernándezile isiklikult üle andnud miljon dollarit.

Prokuröride sõnul käskis "El Chapo" Guzmán nooremal Hernándezel raha altkäemaksuna edasi anda oma vennale Juan Orlandole.

Honduras on aastaid olnud Lõuna-Ameerikast USA-sse smugeldatud uimastite peamine transiidiriik ning viimasel ajal on sellest saanud ka kokaiini tootmiskoht.

Juan Orlando Hernández on alati väitnud, et tegi kõik endast oleneva, et võidelda narkokaubandusega.

USA välisminister Antony Blinken ütles oma avalduses, et on "usaldusväärseid" teateid selle kohta, et Hondurase endine liider oli "osalenud märkimisväärses korruptsioonis, pannes toime või soodustades korruptsiooniakte ja narkokaubandust ning kasutades ebaseaduslikust tegevusest saadud tulusid oma poliitilistes kampaaniates".

Advokaat Hermes Ramirez ütles, et politsei lähetamine Hernandezi koju kujutas endast "rünnakut" tema õiguste vastu.

Kümned inimesed kogunesid Hernandezi kodu ette plakatitega, samas kui teistes linnades tulid inimesed tänavatele ja laulsid tema hüüdnime kasutades "Juancho läheb New Yorki".

Hernandezi väidetav kaaslane Geovanny Fuentes Ramirez mõisteti USA-s eelmisel nädalal eluks ajaks vangi ja talle määrati ka 151,7 miljoni dollari suurune rahatrahv.