Kanada meeleavaldustel on veokid asendunud kaisukarudega

Veokijuhtide liikumine, mis kutsub valitsust üles vaktsiinikohustuse tühistama, on alates jaanuari lõpust hõivanud osa Ottawa kesklinnast ja blokeerinud piiripunktid USA-ga, inspireerides sarnaseid proteste kogu maailmas.

Peaminister Justin Trudeau oli meeleavalduste lõpetamiseks rakendama erakorralisi volitusi.

Meeleavaldajad taganesid Ambassador Bridge'ilt pärast ähvardusi trahvide ja vanglakaristusega. Kuid sajad veokid blokeerivad endiselt kesklinna piirkondi.

Ottawa politseijuht Peter Sloly lakus ametist. Kriitikute sõnul oli ta liiga tolerantne meeleavaldajate suhtes, kes olid parkinud 4000 veoautot ja sõidukit Kanada parlamendi, peaministri büroo ja teiste valitsushoonete lähedusse.

Oma tagasiastumisest teatatud avalduses ütles Sloly, et on teinud "kõik võimaliku, et hoida seda linna turvalisena ja teha lõpp sellele enneolematule ja ettenägematule kriisile". Tema kaitsjad on väljendanud kartust, et politsei jõu kasutamine võib õhutada vägivalda.