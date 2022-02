Erakondade esikolmik mahub Norstati küsitluses kahe protsendi sisse

Viimaste tulemuste põhjal toetab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 22,4 protsenti, Reformierakonda 21,7 protsenti ja Keskerakonda 20,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200, mida eelistab 18,2 protsenti vastanutest, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7,7 ning Isamaa 7,3 protsendiga. Eestimaa Roheliste toetus on kasvanud eelmise nädala 1,4 protsendilt 1,6 protsendini.

EKRE toetus on kahe nädalaga langenud 1,6 protsendipunkti võrra, kuid erakond püsib jätkuvalt esikohal.

Teisel kohal oleva Reformierakonna kuus nädalat kestnud langus on peatunud ning peaministripartei jääb EKRE-st 0,7 protsendipunkti kaugusele.

Kolmandal kohal olev Keskerakond jääb EKRE-st 1,8 ning Reformierakonnast 1,1 protsendipunkti kaugusele.

Eesti 200 toetus on liikunud alates eelmise aasta oktoobri lõpust enamasti tõusvas trendis ning ei ole Norstati küsitlustes nii kõrge veel olnud. Kolmandal kohal olevast Keskerakonnast jääb Eesti 200 2,4 protsendipunkti kaugusele.

Kui eelmisel nädalal möödus Isamaa napilt SDE-st, siis sellel nädalal on kaks erakonda jälle kohad vahetanud.

"Reformierakonna selja tagant ära liikunud valijad on kõige tõenäolisemalt liikunud just kas Eesti 200 toetajateks või eelistuseta valijateks. Kõige dramaatilisemalt on Reformierakonna positsioon muutunud alla 35-aastaste ja umbes keskmist või natuke kõrgemat palka teenivate valijate seas, kus aasta-pooleteise tagune mäekõrgune edumaa on kokku varisenud. Seega pole enam ühtegi suuremat valijaskonnagruppi, kus Reformierakond oleks selgelt kõige populaarsem erakond," ütles Tartu Ülikooli teadur Martin Mölder BNS-ile.

Tema sõnul on Reformierakonnal vaja ka oma tuumikvalijaskonnas hakata teiste erakondadega häälte pärast konkureerima ning see on midagi, milleks pole tõsist vajadust olnud juba enam kui tosin aastat, vahendas Postimees.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 18. jaanuarist 14. veebruarini ning kokku küsitleti 4006 valimisealist Eesti kodanikku.

Küsitluse maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks EKRE toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,29 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,81 protsenti.

Küsitlused viidi läbi ajavahemikel 18.01-24.01, 25.01-31.01, 01.02-07.02 ja 08.02-14.02. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.