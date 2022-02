Allikad: Macron võib teatada vägede väljaviimisest Malist

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatab sel nädalal, et Prantsuse väed tuuakse Malist välja ja paigutatakse ümber mujale Sahelisse, kirjutab AFP viitega mitmele allikale. Vägede väljatoomine lõpetab missiooni, mille kohta järjestikused Prantsusmaa presidendid väitsid, et see on piirkondliku ja Euroopa julgeoleku jaoks ülioluline.

Mitmed anonüümseks jääda soovinud julgeolekuallikad ütlesid AFP-le, et Macroni teade lõpetada üheksa aastat kestnud Prantsusmaa missioon Malis langeb kokku neljapäeval ja reedel Brüsselis toimuva Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu tippkohtumisega.

"Kui tingimused ei ole enam paigas, et saaksime Malis tegutseda – mis on ilmselgelt nii –, jätkame võitlust terrorismiga kõrvuti Saheli riikidega, kes seda soovivad," ütles Prantsuse välisminister Jean. -Yves Le Drian esmaspäeval.

Macron, kes plaanis juba vähendada Saheli piirkonda lähetatud ligi 5000 sõdurit, peaks teatama sõjaväelaste ümberpaigutamisest teistesse Prantsuse vägede baasidesse naaberriikides, näiteks Nigeris.

Diplomaatilised allikad ütlesid, et Macron võõrustab kolmapäeval enne tippkohtumist Pariisis Aafrika liidreid mitteametlikel kõnelustel.

Kuna aprillis on ees ootamas presidendivalimised, soovib Macron innukalt vältida võrdlusi USA kaootilise lahkumisega Afganistanist eelmisel aastal või mis tahes vihjet, et 48 Prantsuse sõduri hukkumine on olnud asjata.

Pärast kaht riigipööret Malis alates 2020. aastast kaebavad Prantsusmaa ja teised lääneriigid, et hunta on jätnud vahele tsiviilvõimu taastamise tähtajad ja muutunud üha vaenulikumaks Prantsuse ja Euroopa sõdurite viibimise suhtes selle pinnal.

See on langenud kokku sellega, et režiim arendas tihedaid sidemeid Venemaaga, sealhulgas pöördus Venemaa sõjalise eraturvafirma Wagner palgasõdurite poole.

Eelmisel aastal teatas Macron Prantsusmaa Barkhane'i vägede vähendamisest, kuna tekkis kahtlusi nii peaaegu kümme aastat kestnud missiooni rahaliste kulude kui ka selle suureneva inimohvrite kohta.

Viimastel aastatel olid ka teised EL-i riigid ühinenud Prantsusmaaga Sahelis, jagades sõjalist ja rahalist koormust kuid näiteks Taani teatas jaanuari lõpus oma eliitsõdurite kontingendi väljaviimisest ja Norra on loobunud plaanitud lähetusest.

Prantsusmaa lubab kooskõlastada oma sammu ÜRO rahuvalvejõududega MINUSMA ja jätkata ELi Mali armee väljaõppemissiooni toetamist, tagades neile esialgu õhu- ja meditsiinilise toe.

Lisaks Malile on hiljutised sõjaväelised riigipöörded tabanud Burkina Fasot ja Guinea Bissaud.

Malis ei suutnud valitsus eraldada ressursse, et taaskehtestada oma volitusi piirkondades, mille Prantsuse väed olid džihadistidest puhastanud, ja relvajõud on hoolimata aastatepikkustest jõupingutustest nende väljaõpetamiseks nõrgad.