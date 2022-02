Kreeka parlament kiitis heaks suure relvatehingu Prantsusmaaga

"Kreeka sõjavägi peab pärast korduvaid rahastamiskärpeid riigi ägeda finantskriisi ajal /aastatel 2010-2018/ ajakohastuma. Puudub relvastusprogramm, mis oleks "veidi vajalik" või "mõnevõrra vajalik. Kõik relvastusprogrammid, mille oleme ühel või teisel viisil kinnitamiseks esitanud, on relvajõududele hädavajalikud – ülivajalikud, hädasti vajalikud," märkis kaitseminister Nikos Panagiotopoulos arutelul parlamendis.

Ostud kiitsid heaks paremtsentristliku koalitsiooni 157 parlamendiliiget 300-kohalises parlamendis, poolt olid ka kaks opositsioonierakonda.

Vasakpoolne opositsioonipartei oli vastu Prantsuse hävitajate täiendavale ostmisele.

NATO liikmesriigid Kreeka ja Türgi vaidlevad merepiiride ja maavarade kasutamise õiguste üle Egeuse meres ja Vahemere idaosas. Türgi nafta- ja gaasiuuring 2020. aastal põhjustas kahe riigi vahel pingelise mereväe vastasseisu.

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron sõlmisid eelmisel aastal fregatilepingu ning nende riikide vahelise tõhustatud kaitsekoostöö lepingu.

Mitsotakis eitas poliitiliste vastaste väiteid, et ostud võivad raputada Kreeka majandust, mis on juba niigi suure puudujäägiga pandeemiakulude ja tohutu riigivõla tõttu, mis on üle kahe korra suurem kui riigi aastatoodang.

"Programm käsitleb relvajõudude vajadusi, aitab säilitada meie tugevaid liite, seda rakendatakse kiires tempos ja see mobiliseerib jõud meie riigi majanduses, kuid see ei riku vajalikku eelarvetasakaalu," ütles ta seadusandjatele.

Prantsusmaal valmistatud kaks sõjalaeva tarnitakse 2025. aastal ja kolmas järgmisel aastal ning on võimalus lisada neljas fregatt, mis valmib 2027. aastal.