Sõjaoht Euroopas vähenes ja nafta hind langes märkimisväärselt

Rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes teisipäeval märkimisväärselt ja on nüüd 93, 49 dollarit barreli kohta. Veel esmaspäeval oli see hind 96,48 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 92,29 dollarit barreli kohta.

Toornafta hind on viimase nädala jooksul olnud heitlik, see on seotud Ukraina kriisiga. USA hoiatas hiljuti, et Moskva võib lähiajal Ukrainat sõjaliselt rünnata. Venemaa president Vladimir Putin ütles teisipäeval, et kõnelused Saksamaa kantsler Olaf Scholziga olid asjalikud. Kreml eitab samuti, et plaanib Ukrainat rünnata. Tooraineturud on aga geopoliitiliste sündmuste suhtes ülimalt tundlikud.

"Nafta hinna langus oli vältimatu pärast seda, kui Venemaa kaitseministeerium teatas, et mõned väed hakkavad naasma oma baasidesse. Olukord Ukrainas on pingeline ja nafta hind võib kõikuda 10 dollari ulatuses mõlemas suunas," ütles finantsfirma Oanda analüütik Ed Moya.

Nafta hinda mõjutab ka laovarude vähenemine. American Petroleum Institute (API) raporti kohaselt vähenesid eelmisel nädalal USA toornafta laovarud miljoni barreli võrra, vahendas Bloomberg.