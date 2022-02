Raske koroonaga on haiglas 288 patsienti, suri 17 inimest

Kolmapäeva hommiku seisuga on raskeloomulise Covidi tõttu haiglates 288 inimest, suri 17 koroonahaiget, teatas terviseamet.

Kolmapäeva, 16. veebruari hommikuse seisuga on haiglas 510 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 288 vajab haiglaravi raskeloomulise koroona tõttu, nendest omakorda 182 ehk 63,2 protsenti on vaktsineerimata ja 106 ehk 36,8 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta haiglasse sattunud keskmiselt 1,8 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta haiglasse sattunud keskmiselt 7,4 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 101 uut haigusjuhtu, millest 50 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise Covid-19 tõttu. Viimase kümne päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 44 sümptomaatilist Covid-19 patsienti päevas.

Viimane arv on oluline, sest valitsus jõudis kokkuleppele, et kui 17. veebruari seisuga on eelneva 10 päeva jooksul haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise Covid-19 patsiendi päevas, lõpetab valitsus alates 21. veebruarist Covid-tõendi nõude.

Suri 17 koroonaviirusega nakatunud inimest, kes olid vanuses 74–100.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 13 344 testitulemust, millest 8439 osutus positiivseks. Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 313,9 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 495,4 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 1285 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 105. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 421 745 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 62,8 protsenti.