Roheliste juhtideks valitakse ilmselt Marko Kaasik ja Johanna Maria Tõugu

Rohelistele valitakse nimelt üks meessoost ja üks naissoost juht.

Eelmine Roheliste üks juhte Kaspar Kurve on pakkunud välja, et mõistlik oleks loobuda kahe juhi süsteemist ning valida erakonnale taas üks juht.

Roheliste juhatuse liige Olev-Andres Tinn ütles ERR-ile, et ühe juhi süsteemile tagasi minek eeldaks erakonna põhikirja muutmist ja seda sel korral plaanis teha ei ole.

Tinn rääkis, et juhatusse kandideerib kümmekond inimest, aga ei olnud nõus ütlema, kes, sest kandidaatide üles seadmine ei ole lõppenud. "Iga päev lisanduvad uued nimed. Kuna see info on niivõrd mittetäielik, siis ma ei näe mõtet seda niimoodi levitada," ütles Tinn.

Tinn ütles, et ise ta uuesti juhatusse kandideerib. Johanna Maria Tõugu sõnul kandideerivad juhatusse ka näiteks Piret Räni ja Kaspar Kurve.

Ta lisas, et juhatuse liikmete arvu ilmselt vähendatakse.

Tõugu rääkis ka Roheliste plaanidest pärast laupäeval toimuvat üldkogu. "Meie kommunikatsiooniplaan saab uuendatud, meie võrgustik saab laiendatud. Me töötame selle nimel, et me saaksime olla rohkem üle Eesti, seni on Rohelised keskendunud väga palju Tallinnale. Eesmärk oleks saada erinevad piirkonnad üle Eesti tööle," lausus Tõugu.

Roheliste üldkogul valitakse erakonnale uued juhid, revisjonikomisjon, aukohus ja juhatus.