Ida-Viru keskhaiglat ähvardab üle miljonieurone rahanõue

Eelmisel aasta oktoobris oli Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas tähtis päev. Avati uus ravihoone, mille nurgakivi panekul kiitis toonane Ida-Viru keskhaigla juht Tarmo Bakler, et peagi jõuab haigla 21. sajandisse. Sama projekti käigus oli juba avatud uus tervisekeskus.

Aga kaks päeva enne ravihoone avamist oli rahandusministeerium alustanud korrapärast auditit, et uurida, kas haigla kasutas toetuseks saadud euroraha nii, nagu seadus ette näeb.

Värskelt valminud auditis tõdetakse, et 10,7 miljonist eurost kümme protsenti tuleks haiglal tagasi maksta.

Üheltpoolt on tegemist erakordse otsusega, sest enam kui miljonieuroseid tagasinõudeid kohtab harvem kui paari aasta tagant. Samas tõdes rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli, et loo moraal on juba üsna tuttav.

"Rahvusvaheliselt korraldatud hangetes ei või sisse panna mingisuguseid tingimusi, mis viitavad ainult Eesti-põhistele nõuetele. Selles osas on Euroopa Komisjon olnud jätkuvalt jäik ja soovitanud meil soojalt selliste juhtumite puhul projektile määrata finantskorrektsioon," ütles Siruli.

Teiste sõnadega, komisjoni hinnangul peab olema tagatud, et teiste Euroopa riikide ettevõtted saavad meie suurematel hangetel osaleda niisama vabalt kui kohalikud ettevõtted.

"Ja see küsimus, et kui palju siin ühel või teisel ehitusel käib Portugali või Sloveenia ettevõtteid pakkumas, mida, olgem ausad, tegelikult ei käi, see küsimus ei huvita paraku kedagi, see on põhimõtteline reegel," lisas Siruli.

Kasutusluba kõikjal ei anta

Audiitorid leidsidki mitme hankesse kirjutatud tingimuse kohta, et neid on lihtsam täita Eesti ettevõtetel. Kõige enam pühendati aega sõnale "kasutusluba". Nimelt teatas haigla, et hankes tasub osaleda ainult niisugusel firmal, mis on viimase seitsme aasta jooksul rajanud vähemalt kaks kuue miljoni eurost avalikku hoonet või juurdeehitust ning need peavad olema saanud kasutusloa.

"Euroopas on piirkondi, näiteks Saksamaal mõned liidumaad, kus erasektorile ehitusi tehes vormistatakse hoopis üleandmise-vastuvõtmise akt," rääkis Siruli, kelle sõnul on meie audiitorid sel teemal varemgi komisjoniga suhelnud.

Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimehe Tarmo Tohveri sõnul jagus haiglal ka vastuargumente. "Inimene, kes meid nõustas, leidis ka, et iga kord, kui hoone saab valmis, siis vastav inspektsioon või komisjon vaatab selle üle ja annab hinnangu, kas see on kasutuskõlblik või mitte. Ka mujal on selline praktika olemas, mitte ainult Eestis," rääkis Tohver.

Siruli sõnul on oluline see, kuidas asju dokumentides sõnastada. Tõenäoliselt oleks haiglat aidanud see, kui kasutusloa tingimuse taga seisnuks sõnapaar "või samaväärne." Siruli kordas, et Euroopa Komisjon on sellistes asjades väga range. "Kui formaalsest dokumendist võib mõista, et ükski teist sorti paber ei sobi, siis seda nad loevad juba piiravaks."

Haiglajuht: investeeringud lükkuks edasi

Audiitoritel oli veel teisigi etteheiteid, kuid Siruli sõnul on välismaiseid ettevõtteid piiravad tingimused juba piisavalt suur viga, et pelgalt selle pealt kümme protsenti toetusest tagasi nõuda. Edasine sõltub esmajoones rakendusüksusest ehk riigi tugiteenuste keskusest.

Keskus märkis auditi kokkuvõttes, et nõustub rahandusministeeriumi tähelepanekutega. "Selgitame välja tähelepanekus toodud rikkumiste asjaolud ning algatame tagasinõudmismenetluse," teatas amet.

Tarmo Tohver ütleb, et haigla pole enda järgmist sammu veel otsustanud. "Meil on siin erinevad seisukohad, eks me proovime seda asja ka enda jaoks selgemaks teha ja siis teha vajalikud otsused," sõnas Tohver.

Ta lisas, et riigi tugiteenuste keskus nägi hankedokumente juba enne seda, kui riigihange välja kuulutati. "Me kõik hanked teeme koostöös tugiteenuste keskusega. Eks me oleme ikkagi püüdnud neid asju teha läbipaistvalt ja selgelt ja ei ole olnud soovi küll midagi rikkuda," rääkis Tohver.

Ida-Viru keskhaiglal on veel suured arendusplaanid. Ahtme tervisemaja edasiehitamiseks on leping juba sõlmitud ning sellegi tarbeks lubas riik raha anda. Aga tulevikus tahaks haigla ka psühhiaatriakliinikut.

"Kui peaks raha tagasi maksma, siis praktikas see tähendab, et mingid investeeringud kas lükkuvad edasi või jäävad tegemata," tõdes Tohver.